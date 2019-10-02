Обыски проходят в редакции дагестанского еженедельника "Черновик"

"В среду утром в издание пришли следователи и люди в масках и с оружием, потребовали открыть кабинеты главного редактора и учредителя издания якобы для проведения обыска", - сказал Магомедов.

Официальными комментариями от правоохранительных и силовых структур Дагестана ТАСС на данный момент не располагает.

Источник ТАСС в силовых структурах республики сообщил, что обыски связаны с уголовным делом в отношении журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева.

Редактор отдела "Религия" дагестанского общественно-политического еженедельника "Черновик" Гаджиев задержан 14 июня. По версии следствия, опубликовав в газете интервью с основателем благотворительного фонда "Ансар", мусульманским проповедником Абу Умаром Саситлинским (Исраилом Ахмеднабиевым), он побудил людей жертвовать ему деньги, а фонд переводил их боевикам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

18 июня Советский районный суд Махачкалы арестовал Гаджиева на два месяца. В начале июля Совет по правам человека при президенте России попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет взять расследование уголовного дела в отношении Гаджиева под контроль.