В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут. Число и судьба тех, кто находился на борту, пока неизвестны, сообщила администрация аэропорта в Twitter.

"Мы подтверждаем инцидент с самолетом времен Второй мировой войны, принадлежащим Collings Foundation этим утром в аэропорту Брэдли. Мы проводим операцию по тушению огня и спасению. Аэропорт закрыт", - говорится в сообщении.

По данным CNN, при крушении бомбардировщика пострадали как минимум шесть человек.

По данным Федерального авиационного управления США, речь идет о бомбардировщике B-17. Он потерпел крушение при приземлении на шестую взлетно-посадочную полосу аэропорта около 10:00 по времени Восточного побережья США (17:00 мск). Ведомство не уточняет, сколько человек находилось на борту самолета.

B-17, известный как "Летающая крепость", был разработан в 1930-е годы американской компанией Boeing. В общей сложности было построено более 12,7 тыс. таких самолетов различной модификации. Их эксплуатация продолжалась до 1945 года.

Collings Foundation - частный некоммерческий фонд, основанный в штате Массачусетс в 1979 году. Организация занимается сохранением образцов авиатехники и автомобилей, сыгравших значимую роль в истории.