Во Владимире на входе в одну из школ задержали подростка, вооруженного топором

ВЛАДИМИР, 2 октября. /ТАСС/. Охрана одной из школ Владимира задержала восьмиклассника, который пытался пройти в здание учреждения с топором. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили ТАСС в администрации Владимира. По предварительным данным, у подростка был конфликт с одноклассниками.

"Он хотел проскочить через турникет, но его быстро остановили и задержали. Вызвали полицию, и сейчас с ним разбираются правоохранительные органы, будут приниматься меры воздействия. По некоторым данным, ребенок воспитывается в неблагополучной семье и испытывал проблемы в общении со сверстниками", - уточнили в городской администрации, отметив высокий профессионализм охранников школы, которые смогли остановить подростка, перепрыгнувшего через турникет на входе.

Правоохранительные органы ситуацию не комментируют. По данным уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области Геннадия Прохорычева, полиция начала проверку по факту инцидента. В четверг в городском управлении образования состоится заседание рабочей группы, которая должна будет разобраться в предпосылках поведения подростка.

"Основная причина таких ситуаций - уровень агрессии в обществе, и в мире взрослых, и в мире подростковом. Это лакмусовая бумажка. Дети копируют то, что происходит во взрослом мире", - сказал омбудсмен.

Обстоятельства инцидента уточняются.