Бетономешалка опрокинулась в результате ДТП трех грузовиков на МКАД

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Бетономешалка перевернулась в результате столкновения трех грузовиков на МКАД, два человека заблокированы в машинах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"МКАД, 43 километр, внутренняя произошло столкновение трех грузовых автомобилей", - сообщили в главке.

Из опрокинувшейся бетономешалки разлилось топливо. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, смывая разлившееся топливо.

Кроме того, в результате ДТП в других машинах заблокированы двое пострадавших, спасатели вытаскивают их.

В пресс-службе ГИБДД Москвы ТАСС сообщили, что движение на МКАД сильно затруднено. По данным источника ТАСС, перекрыты пять из шести полос.