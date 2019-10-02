Бетономешалка опрокинулась в результате ДТП трех грузовиков на МКАД

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Бетономешалка перевернулась в результате столкновения трех грузовиков на МКАД, два человека заблокированы в машинах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"МКАД, 43 километр, внутренняя произошло столкновение трех грузовых автомобилей", - сообщили в главке.
Из опрокинувшейся бетономешалки разлилось топливо. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, смывая разлившееся топливо.
Кроме того, в результате ДТП в других машинах заблокированы двое пострадавших, спасатели вытаскивают их.
В пресс-службе ГИБДД Москвы ТАСС сообщили, что движение на МКАД сильно затруднено. По данным источника ТАСС, перекрыты пять из шести полос.