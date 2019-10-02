СМИ: стрелок из Крайстчерча отозвал ходатайство о переносе суда над ним

СИДНЕЙ, 3 октября. /ТАСС/. Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в нападении на мечети в новозеландском Крайстчерче 15 марта, отказался от просьбы о переносе судебных слушаний по его делу в другой город. Об этом в четверг сообщило издание New Zealand Herald.

По его данным, об отзыве ходатайства об изменении места слушаний заявили адвокаты Тарранта в зале суда. Судья Кэмерон Мандер удовлетворила просьбу. Сам 28-летний обвиняемый мог наблюдать за процессом посредством видеосвязи из своей тюремной камеры в Окленде.

Ранее судья Мандер по просьбе представителей потерпевших и свидетелей изменила дату начала судебных слушаний с 4 мая на 2 июня, чтобы процесс не проходил в дни священного месяца Рамадана.

15 марта в результате нападений на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч погиб 51 человек, еще 50 были ранены. Нападавшему - 28-летнему Тарранту - были предъявлены обвинения в убийствах, покушениях на убийства и совершении теракта, однако он заявил, что невиновен в этих преступлениях. Следующие слушания по делу состоятся 2 июня 2020 года, предполагается, что судебный процесс займет от 6 до 12 недель.