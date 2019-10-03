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Пограничники задержали украинца, пытавшегося незаконно проникнуть в Крым

Мужчина пытался попасть на территорию региона в обход пункта пропуска

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, который пытался незаконно проникнуть на территорию полуострова в обход пункта пропуска. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Погрануправления ФСБ.

Мужчина рассказал, что направился в Россию в "поисках лучших условий жизни", не имея при себе действительных документов.

Погрануправлением в отношении задержанного, уроженца Кривого Рога 1965 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Пересечение госграницы РФ без действительных документов").

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РоссияКрым
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