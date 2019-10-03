Полиция выявила подпольный цех по производству сгущенки в Подмосковье

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Деятельность цеха по производству контрафактного сгущенного молока пресекли оперативники МВД в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области при участии Росгвардии пресечена деятельность цеха по изготовлению контрафактного сгущенного молока", - сказала Волк.

Полицейские провели контрольную закупку в Подольске. "Оперативники выступили в роли покупателей и приобрели у водителя грузового автомобиля 9 тыс. банок сгущенного молока. Товарно-сопроводительных документов на продукцию у мужчины не оказалось", - пояснила Волк. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сгущенка была загружена в городе Ступино. При обследовании промышленной территории обнаружен производственный цех, 1,5 тыс. единиц готовой продукции, 25 тыс. этикеток известного торгового бренда, а также оборудование для упаковки и нанесения даты фасовки.

По данным МВД, нелегальный цех работал в течение нескольких месяцев, а товар реализовывался на территории Московского региона. "Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу. В настоящее время деятельность нелегального цеха прекращена", - отметила представитель министерства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)" (ст. 180 УК РФ).