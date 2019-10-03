В Севастополе загорелся находившийся на ремонте ракетный катер

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Возгорание произошло на находившемся на ремонте ракетном катере Черноморского флота "Шуя" в пятницу, сообщил ТАСС пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода флота Сергей Горбачев.

"На ремонтируемом ракетном катере "Шуя" при запуске одного из механизмов произошло возгорание. Пожар локализован, пострадавших нет. В настоящее время идет оценка ситуации", - сказал собеседник.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах Крыма, "силами экипажа и сотрудниками предприятия пожар на катере "Шуя" ликвидирован".

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) сообщили, что ущерб ракетному катеру в результате возгорания не причинен. В округе уточнили, что пожар произошел в одном из кормовых отсеков судна.

Ракетный катер Р-71 - это модернизированный корабль проекта 12417 (Tarantul-IV class по классификации НАТО). Он был спущен на воду в сентябре 1983 года. Это последний из оставшихся в строю Черноморского флота ракетный катер с ПКР "Термит", который использовался по прямому назначению. В 2014 году катер был поставлен на 13-й судоремонтных завод ЧФ РФ для восстановительного ремонта. В августе того же года был переименован и получил новое название - "Шуя".

13-й судоремонтный завод выполняет работы по поддержанию технической готовности кораблей и судов ВМФ. Завод расположен в Килен-бухте Севастополя, глубина которой позволяет ремонтировать все виды кораблей и судов Черноморского флота.

В новость внесены изменения (15:48 мск) - добавлен комментарий Южного военного округа.