Главный редактор магаданского информагентства "Весьма" сообщил о нападении на него

ТАСС, 3 октября. Правоохранительные органы Магадана в четверг начали проверку по заявлению главного редактора местного информационного агентства "Весьма" Андрея Гришина, который сообщил, что неизвестные напали на него и избили. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Факт подачи заявления подтверждаем", - сообщил собеседник агентства на вопрос о том, подавал ли Гришин заявление об избиении. В управлении МВД России по Магаданской области ТАСС сообщили о начале проверки, но факт избиения пока не подтвердили.

Как сообщил ТАСС сам Гришин, в 10:30 утра (02:30 по мск) в дверь его квартиры позвонил незнакомый человек и попросил журналиста выйти из дома. Когда Гришин вышел в подъезд, двое мужчин избили его на лестничной клетке, сопровождая это угрозами и требованиями отказаться от критических публикаций. Пострадавший успел снять убегавших злоумышленников на видеокамеру телефона. Гришин заявил о том, что ему сломали очки, он получил множественные ушибы и ссадину головы.

Уполномоченный по правам человека в Магаданской области Олег Михалюк сообщил ТАСС, что взял вопрос на контроль. "Вопрос в том, связано ли нападение на Андрея [Гришина] с его профессиональной деятельностью. Я уверен, что органы проведут объективное расследование причин этого нападения. Информация о результатах и ходе этого расследования у меня будет, я буду в курсе событий. Если у меня появятся какие-либо сомнения, что не все было использовано и есть какие-то нерешенные проблемы, я буду обращаться к любым руководителям, я взял вопрос на контроль", - сказал Михалюк.