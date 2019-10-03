По меньшей мере 16 человек пострадали в результате толчков в шахте в Польше

ВАРШАВА, 3 октября. /ТАСС/. Сильный подземный толчок произошел в шахте Белшовице на юге Польши. Как сообщила в четверг Польская горнодобывающая группа, в этот момент под землей находились 17 горняков.

Как сообщил представитель компании Томаш Глодовский, в результате инцидента пострадал 1 горняк, еще 16 были выведены из опасного района. По его словам, жизни и здоровью большинства шахтеров ничего не угрожает.

Пострадавший горняк уже находится под опекой врачей. По предварительной информации, он в тяжелом состоянии.

По информации радио RMF FM, ранения получили 10 горняков.

Подземный толчок произошел в 15:00 по местному времени (16:00 мск) на глубине около 1 тыс. м под землей. Была организована спасательная операция. Сила толчка оценивается в 2,7 балла по шкале Рихтера.