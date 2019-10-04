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В Забайкалье в самолете ДОСААФ нашли 150 кг незаконно выловленной рыбы

Ее цена составляет почти 1 млн рублей

ЧИТА, 4 октября. /ТАСС/. Самолет Ан-2 читинского клуба ДОСААФ с незаконно выловленной рыбой почти на 1 млн рублей задержан в Чите. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в территориальном отделе Росрыболовства.

"Поступила информация, что возле села Усть-Каренга в Тунгокоченском районе стоит самолет Ан-2 с браконьерами, которые ловят рыбу в реках Витим и Каренга в запретный период. Задержание проходило на аэродроме в Чите, его проводили сотрудники МВД и Росгвардии, инспекторы Росрыболовства", - сказали в ведомстве.

На борту находились семь человек. Всего в самолете нашли 205 рыб общим весом около 150 кг. Это ленки, щуки, сиг и другая рыба, включая 28 краснокнижных тайменей. У браконьеров также нашли ружья, сети, спиннинги, лодки и моторы к ним.

Изъятая рыба направлена на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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