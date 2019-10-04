Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1,4 тыс. кв. метров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Обрушение кровли на площади 1,4 тыс. кв. метров произошло в помещении горящего склада в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Обрушение кровли на площади 1,4 тыс. кв. метров", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что площадь пожара - 3,9 тыс. кв. метров. Склад расположен на улице Софийской.

Уточняется, что пожару присвоен третий ранг сложности, сведения о пострадавших пока не поступали. В тушении возгорания задействованы 125 человек и 31 единица техники.

По данным МЧС, на складе хранятся пластиковые изделия. "Ангар размером 30х130 метров и высотой 6 метров по хранению пластиковых изделий. Для контроля замеров воздуха в районе пожара к месту направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория", - сказала собеседница агентства.

Согласно видеоролику с места ЧП, который предоставили ТАСС в МЧС, у горящего здания на юго-западе города наблюдается сильное задымление. По данным картографического сервиса 2ГИС, здание расположено в промзоне, рядом - другие складские и хозяйственные строения.