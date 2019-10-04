Пожар на складе в Петербурге локализован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Специалисты локализовали возгорание на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Пожар локализован", - сказала собеседница агентства.

В ведомстве добавили, что из горящего склада спасатели 22 рабочих. В результате инцидента никто не пострадал.

Площадь пожара составила 3,9 тыс. кв. м, обрушилась кровля здания на площади 1,4 тыс. кв. м.

По данным МЧС, в ангаре хранятся пластиковые изделия. Изначально пожару был присвоен третий ранг сложности, он снижен до второго.

В новость были внесены изменения (08:36 мск) - добавлена информация о рабочих.