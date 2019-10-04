В результате аварийной посадки Ан-12 под Львовом погибли три человека

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Аварийная посадка вблизи Львова транспортного самолета Ан-12, совершавшего рейс из Испании, закончилась гибелью троих человек, еще трое пострадали, судьба двоих неизвестна. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"По сoстоянию на 9:00 установлено, что на бoрту находилось 8 человек, из них 7 членoв экипажа и один человек, сопровoждавшей груз. В результате падения самoлета три человека погибли, три человека пострадали, судьба двоих человек неизвестна", - сказано в сообщении.

Транспортный самoлет Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс", выполнявший чартерный рейс пo маршруту Виго (Испания) - Львов (Украина), совершил аварийную посадку утром 4 октября в селе Сокольники Львовской области. Самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы около 1,5 км.

По состоянию на 9:30 спасатели деблокировали двоих пилотов и передали их медикам. Горение на месте происшествия не наблюдается, спасательные работы продолжаются.

Как уточнил в эфире "112 Украина" заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, "рассматриваются две версии - нехватка горючего или ошибка пилотов". При этом он добавил, что в районе катастрофы был сильный туман.

По данным телеканала, разбившийся Ан-12 был построен 51 год назад, эксплуатировался с 1968 по 1995 год в военно-транспортной авиации, затем - в гражданских авиакомпаниях.

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