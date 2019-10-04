Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

ПЕРМЬ, 4 октября. /ТАСС/. Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение. Об этом ТАСС рассказал руководитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Пермском крае Георгий Ситников, посетивший учреждение с проверкой.

"[Двух зачинщиков драки] на время следствия перевели в другую колонию. Тех, кто бил молодого человека, их вывезли из колонии", - сказал он, отвечая на вопрос о том, где сейчас находятся двое мужчин, которые изнасиловали заключенного.

Ситников также сказал, что на время следствия от работы отстранили заместителя начальника по оперативной работе и безопасности.

Он также назвал произошедшее в колонии беспрецедентным случаем.

"Проблемы такого масштаба за мой опыт работы в ОНК впервые возникают", - сказал Ситников.

Другие случаи

В ОНК также сообщили, что в этой колонии уже были попытки массовых конфликтов.

"Было выяснено, что это не первая попытка массовых конфликтов в учреждении. Аналогичные случаи, по словам осужденных, имели место в июле и августе этого года", - говорится в сообщении. Также заключенные пожаловались членам комиссии на привлечение к работам без какого-либо официального оформления и оплаты труда, что, по мнению ОНК, может указывать на нарушение уголовно-исполнительного и трудового законодательства.

В новость были внесены изменения (10:16 мск) - добавлена информация о других случаях.