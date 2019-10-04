{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять человек пострадали в ДТП в Подмосковье

Инцидент произошел в Химках на улице Пожарского

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Химках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 10:30 мск на ул. Пожарского в городе Химки Московской области произошло ДТП с участием маршрутного транспортного средства и легкового автомобиля Mercedes-Benz. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних", - сообщили в главке.

На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются.

Теги
Россия
Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
Арестованного после пожара в "Холдоми" сотрудника МЧС отпустили под домашний арест
В последний раз ему продлевали меру пресечения в сентябре
Читать полностью