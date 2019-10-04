Пять человек пострадали в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Химках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 10:30 мск на ул. Пожарского в городе Химки Московской области произошло ДТП с участием маршрутного транспортного средства и легкового автомобиля Mercedes-Benz. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних", - сообщили в главке.

На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются.