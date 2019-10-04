В Уфе прокурор организовал незаконную прослушку телефонных разговоров

УФА, 4 октября. /ТАСС/. Начальник управления прокуратуры Башкирии, организовавший незаконное прослушивание телефонных разговоров, арестован в Уфе. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном получении гостайны, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Предъявлено обвинение 55-летнему начальнику управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Республики Башкортостан в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, и превышении должностных полномочий ("п. "д" ч. 2 ст. 283.1, ч. 1 ст. 286 УК РФ). Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что обвиняемый по просьбе знакомого организовал прослушивание телефонных разговоров его бывшей супруги, подключив к незаконному получению информации заместителя начальника подразделения МВД по республике. Потом полицейский передал прокурору полученную информацию.

Как пояснили ТАСС в управлении СК по Башкирии, сведения, полученные в ходе оперативно-разыскных мероприятий, составляют государственную тайну и могут быть рассекречены только по решению суда, иначе это квалифицируется как разглашение.