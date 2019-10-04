Дело о нападении на полицейских в Париже передано в антитеррористическую прокуратуру

ПАРИЖ, 4 октября. /ТАСС/. Парижская прокуратура передала расследование произошедшего 3 октября убийства сотрудников столичной префектуры Национальной антитеррористической префектуре. Об этом сообщил в пятницу телеканал LCI.

Согласно его данным, это означает, что главной версией инцидента считается совершение преступником террористического акта. Следствие будет вестись по подозрению в создании преступной террористической группировки и нападении на представителей власти с целью их убийства.

3 октября в здании префектуры полиции Парижа 45-летний административный сотрудник ведомства, которого, по данным радиостанции France Info зовут Микаэль, вооружившись большим керамическим ножом, напал на своих коллег. По данным прокуратуры, в результате нападения погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник полиции с серьезными ранениями был доставлен в военный госпиталь.