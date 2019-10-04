{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Удмуртии водитель сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе

Одна из девочек погибла, вторая находится в реанимации

ИЖЕВСК, 4 октября. /ТАСС/. Водитель иномарки на трассе Ижевск - Ува в Удмуртии сбил двух 14-летних девочек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Одна из них позднее умерла в медицинском учреждении, вторая находится в реанимации. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Авария произошла днем 4 октября. После случившегося возбуждено уголовное дело. Водителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Со слов очевидцев известно, что перед пешеходным переходом остановились транспортные средства, двигавшиеся в направлении села Нылга. Госавтоинспекция МВД по Удмуртии обращается к водителям данных транспортных средств с просьбой оказать помощь в восстановлении картины происшествия", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияУдмуртия
Открывшие стрельбу в полицейском участке в Италии арестованы
Как сообщает агентство ANSA, одному из злоумышленников удалось завладеть оружием полицейского
Читать полностью