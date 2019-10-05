Катер врезался в берег Иркутского водохранилища

ТАСС, 5 октября. Один человек погиб и трое получили травмы в катере, который врезался в берег Иркутского водохранилища, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС по Иркутской области.

Инцидент произошел в пятницу вечером в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. В берег врезался катер "Байлайнер".

"На борту судна находились пятеро. В результате столкновения <...> один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были переданы бригаде скорой медицинской помощи. Еще один участник происшествия в госпитализации не нуждался", - говорится в сообщении. Всего на борту находились пять человек.

"Происшествие могло спровоцировать нарушение правил пользования маломерным судном, выразившееся в опасном маневрировании в темное время суток", - приводятся в сообщении слова Андрея Голубева, старшего госинспектора по маломерным судам Иркутского инспекторского отделения.

На сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ в свою очередь сообщается о возбуждении дела. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, люди на борту катера были пьяны. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего.

В новость в 6:10 мск внесены изменения - добавлены подробности.