Мужчина упал на рельсы в петербургском метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Пассажир метро упал на рельсы на станции "Академическая" в северо-восточной части Санкт-Петербурга, он не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Мужчина, выходя из поезда, упал на рельсы. Его подняли, он не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в информационно-справочном центре метрополитена, во время инцидента движение было ограничено, интервал между поездами составил семь минут на участке от "Академической" до "Девяткино" (крайние станции Кировско-Выборгской линии), сами станции не закрывались. Сейчас поезда ходят в обычном режиме.

Обстоятельства происшествия в центре не уточнили.