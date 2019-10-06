В ДТП в центре Читы погиб один человек

ЧИТА, 6 октября. /ТАСС/. Один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении двух иномарок в центре Читы, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

"Сообщение о ДТП поступило около 00:30 (18:30 мск субботы). <...> Водитель Toyota Corona совершал поворот налево [на перекрестке], в это же время водитель Toyota Mark II ехал в прямом встречном направлении. Произошло столкновение, в котором, по предварительной информации, пострадали шесть человек и один погиб", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.

В пресс-службе краевого Минздрава ТАСС уточнили, что с места происшествия госпитализировали четырех пострадавших. Один из них находится в отделении реанимации городской больницы №1, трое - в отделении реанимации краевой клинической больницы. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В новость были внесены изменения (05:50 мск) - добавлен комментарий регионального Минздрава.