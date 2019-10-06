В ДТП в Якутии пострадали шесть человек

ТАСС, 6 октября. Микроавтобус перевернулся на автодороге "Лена" в Якутии. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров, среди которых были граждане КНР. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД МВД России по региону.

"Пострадавшие получили переломы ребер, ключиц, ушибы. Их попутным транспортом доставили в Мегино-Кангаласскую центральную районную больницу в селе Майя", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в Минздраве региона, четыре человека отпущены на амбулаторное лечение домой, они находятся в удовлетворительном состоянии. Еще двое пострадавших отказались от госпитализации и уехали из больницы. Они получили травмы средней тяжести.

По информации ГИБДД, микроавтобус следовал из Благовещенска в Якутск по дороге со снежным накатом. Водитель не справился с управлением, допустив съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства. В момент аварии в салоне находились 11 пассажиров, детей среди них не было.

Проведенное освидетельствование показало, что водитель был трезв. Он занимается перевозкой пассажиров на регулярной основе. Все необходимые документы на осуществление такой деятельности имеются, в машине установлен тахограф. Отмечается, что перед поездкой водитель отдыхал до 15 часов.