Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре возросло до 13

ТАСС, 6 октября. Медики госпитализировали 13 человек после столкновения автобуса с опорой освещения в Самаре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Самарской области.

"Скорая приехала в течение 12-15 минут, на месте ДТП работали пять бригад. 13 пострадавших, все госпитализированы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщили в региональном управлении МЧС, в ДТП пострадали семь человек, детей среди них нет.

Автобус следовал по маршруту 41, в момент аварии в нем находились 30 человек.