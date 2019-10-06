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Пьяный мужчина в Иркутске напал на приехавшего к нему сотрудника скорой помощи

Госпитализация врачу скорой помощи не потребовалась

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Пьяный мужчина в Иркутске с ножом напал на приехавшего к нему работника скорой помощи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"Инцидент произошел в ночь на воскресенье на улице Советской. Граждане заметили лежащего на земле мужчину и вызвали медиков. Прибывшие на место врачи попытались выяснить, что случилось с мужчиной, но тот стал оказывать им сопротивление. Во время борьбы он достал нож и ранил медицинского работника", - сказали в пресс-службе.

Ранение оказалось непроникающим, и вреда здоровью не представляет. Госпитализация врачу не потребовалась.

В ведомстве добавили, что после нападения на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали мужчину и доставили его в полицию.

"Его личность установлена. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - отметили в ведомстве.

Все материалы переданы в СК, где будет принято процессуальное решение.

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