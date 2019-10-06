В компании-перевозчике рассказали, почему в Самаре автобус влетел в столб

САМАРА, 6 октября. /ТАСС/. Авария с автобусом в Самаре, в которой пострадали 13 человек, произошла из-за легкового автомобиля, резко сманеврировшего перед автобусом. Об этом говорится в сообщении перевозчика ООО "Самараавтогаз".

"По имеющейся информации водитель легкового автомобиля с агрессивной формой вождения подрезал автобус, следующий по маршруту. Со слов водителя автобуса, пытаясь избежать столкновения, он сманеврировал в сторону, кузов автобуса задел бордюрный камень и произошло столкновение с опорой", - говорится в сообщении.

Авария произошла в воскресенье. Автобус, следовавший по маршруту 41, врезался в опору уличного освещения. С места происшествия были госпитализированы 13 пассажиров. Всего в автобусе находились 30 человек.

Как сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Самарской области, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Как сообщил перевозчик, пассажиры, не получившие травм, продолжили движение на следующем автобусе по тому же маршруту.