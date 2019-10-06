Пострадавшие в ДТП под Нижним Новгородом туристы застрахованы и получат выплаты

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Туристы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Нижегородской области, были застрахованы и получат выплату, размер которой зависит от степени тяжести травм. Об этом ТАСС сообщила представитель турфирмы "Синай" Евгения Козлова.

"Транспортная страховка была оформлена на всех туристов, конечно, будем выплачивать. Сейчас они все проходят медицинское освидетельствование, у большинства - легкие травмы, ссадины и ушибы. Размер выплаты будет зависеть от степени тяжести травм", - сказала Козлова.

Туристическая группа фирмой "Синай" была сформирована в Саратове, в нее вошли жители Саратова и Энгельса. По словам Козловой, в субботу для них провели экскурсии в Нижнем Новгороде, в воскресенье они должны были побывать в Большом Болдино, но по пути случилась авария. Представитель турфирмы уточнила, что ненуждающихся в госпитализации уже сегодня отправят обратно в Саратов. Подменный автобус найден.

"Семь человек, которые получили переломы и другие более серьезные травмы, останутся пока в больнице. Мы держим ситуацию на контроле, будем вывозить их позже", - сказала Козлова.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону, в ДТП пострадали 19 человек. По сводке же Минздрава Нижегородской области, пострадавших 20: семеро госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще 13 - в легкой степени. Представитель турфирмы уточнила, что больше пострадали туристы, которые находились в автобусе справа, потому что транспортное средство опрокинулось на правый бок.

Туристический автобус, ехавший из Нижнего Новгорода в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся утром в воскресенье у села Паново-Осаново в Гагинском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону, водитель 1961 года рождения имеет 30-летний стаж работы.