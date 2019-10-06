Число обратившихся за помощью после ДТП с автобусом в Самаре выросло до 14 человек

САМАРА, 6 октября. /ТАСС/. Число обратившихся за помощью после аварии с автобусом в Самаре возросло до 14 человек. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в Минздраве Самарской области.
"В происшествии пострадали 14 человек", - сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось о 13 пострадавших.
Авария произошла в воскресенье. Автобус, в котором находились 30 человек, врезался в опору уличного освещения. По данным регионального Минздрава, пять человек госпитализированы, один пациент находится в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести. Остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Прокуратура и полиция проводят проверку в связи со случившемся.