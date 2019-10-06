Прокуратура проверит перевозчика, чей автобус перевернулся под Нижним Новгородом

"Прокуратура Саратовской области совместно с Территориальным Управлением государственного автодорожного надзора организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в отношении перевозчика, чей автобус сегодня, 6 октября 2019 года, попал в дорожно-транспортное происшествие на территории Нижегородской области", - сказано в сообщении.

ТАСС, 6 октября. Прокуратура Саратовской области проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения перевозчиком, чей автобус попал в ДТП под Нижним Новгородом, в результате чего пострадали 19 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Перевозчик обязан предоставить проверяющим всю документацию организации. Кроме того, специалисты оценят техническое состояние автобусного парка и его соответствие нормативам. "По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - уточнили в прокуратуре.

Туристический автобус, ехавший из Нижнего Новгорода в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся утром в воскресенье у села Паново-Осаново в Гагинском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону, в ДТП пострадали 19 человек. По сводке Минздрава Нижегородской области, пострадавших 20: семеро госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще 13 - в состоянии легкой степени тяжести. Представитель фирмы-организатора поездки уточнила ТАСС, что все туристы были застрахованы и получат выплату, размер которой зависит от степени тяжести травм.