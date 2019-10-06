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Полиция в Кирове проверит данные о судье, якобы севшем пьяным за руль в день свадьбы

Ранее в соцсети появилось видео задержания человека, похожего на Марата Чепурных

КИРОВ, 6 октября. /ТАСС/. Полиция в Кирове проверяет информацию о задержании автомобиля, которым якобы управлял судья Ленинского районного суда города Кирова Марат Чепурных, пребывая в состоянии алкогольного опьянения в день своей свадьбы. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Кировской области.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка, изучаются записи камер наружного наблюдения и видеорегистраторов. По результатам проведенной проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе.

В группе "ВКонтакте" активистов движения "Ночной патруль" в воскресенье было размещено видео задержания человека, похожего на Марата Чепурных. По словам активистов, инспекторы задержали его в день его свадьбы с признаками опьянения, однако вскоре отпустили, а протокол составили в отношении его невесты, которая пересела на водительское сиденье.

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