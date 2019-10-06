Полиция разыскивает двух подозреваемых в стрельбе в Канзас-Сити

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Полиция города Канзас-Сити (штат Канзас) разыскивает двоих подозреваемых в стрельбе в баре, унесшей жизни четырех человек. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на представителя полиции города Томаса Томасика.

Он подчеркнул, что информация о возможном втором подозреваемом основывается на показаниях свидетелей инцидента. По словам полицейского, сотрудники правоохранительных органов "пытаются поговорить с как можно большим числом свидетелей", но их "показания сильно разнятся".

По данным CNN, стрельба велась из пистолета. Двое пострадавших к настоящему моменту уже выписаны из больницы, состояние троих оценивается как стабильное, их жизни ничего не угрожает. По словам Томасика, в момент стрельбы, которая была открыта в ночь с субботы на воскресенье, в баре было около 40 человек.