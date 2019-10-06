Генконсульство проверяет информацию о наличии россиян среди пострадавших в Канзас-Сити

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Генконсульство России в Хьюстоне (штат Техас) проверяет информацию о том, были ли в числе погибших и пострадавших в результате стрельбы в Канзас-Сити (штат Канзас) российские граждане. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении дипмиссии в Twitter.

"Генеральное консульство проверяет информацию о наличии российских граждан среди пострадавших в результате инцидента", - указывается в сообщении.

Ранее представитель полиции города уточнил, что правоохранительные органы разыскивают двоих подозреваемых в стрельбе в баре, унесшей жизни четырех человек.

По данным CNN, огонь вели из пистолета. Двое пострадавших к настоящему моменту уже выписаны из больницы, состояние троих оценивается как стабильное, их жизни ничего не угрожает. По словам представителя полиции, в момент стрельбы, которая была открыта в ночь с субботы на воскресенье, в баре было около 40 человек.