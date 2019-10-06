СМИ: жену напавшего на полицейских в Париже выпустили из-под стражи

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Супругу административного сотрудника разведуправления префектуры Парижа, убившего четырех коллег, выпустили из под стражи. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источники в прокуратуре.

Радиостанция подчеркивает, что супруга преступника находилась под стражей с четверга. По данным прокуратуры, в день нападения злоумышленник "отправил своей жене 33 СМС-сообщения религиозной направленности, которые оканчивались словами "Аллах акбар" ("Аллах велик" по-арабски, прим. ТАСС)".

3 октября в здании префектуры полиции Парижа 45-летний административный сотрудник ведомства, вооружившись ножом, напал на своих коллег. В результате нападения погибли женщина и трое мужчин, еще один полицейский c серьезными ранениями был доставлен в госпиталь. Самого нападавшего застрелил один из сотрудников полиции во дворе префектуры.

Преступник был специалистом по электронике в Управлении разведки парижской префектуры. Эта служба занимается, в частности, сбором сведений о радикальных исламистах.

5 октября прокурор Жан-Франсуа Рикар, расследующий дела, связанные с терроризмом, заявил, что "нападавший придерживался радикального видения ислама и контактировал с отдельными лицами из движения салафитов".