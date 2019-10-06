В Петербурге машина насмерть сбила пешехода на остановке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Автомобиль Ford Mondeo врезался в остановку общественного транспорта на проспекте Энгельса в Выборгском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии погибла пожилая женщина и еще один пешеход пострадал, сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что в ДТП с выездом машины на тротуар на пересечении проспекта Энгельса и улицы Шостаковича один пешеход погиб и один пострадал.

По данным ГИБДД, авария произошла около 23:20 мск в воскресенье. "Водитель, управляя автомобилем Ford Mondeo, совершил столкновение с автомобилем Kia с последующим выездом на остановку общественного транспорта и наездом на двух пешеходов", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В ГИБДД уточнили, что в результате ДТП пожилая женщина-пешеход погибла на месте, второй пешеход - женщина 1975 года рождения - получила тяжелые травмы.

"Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в ведомстве.

В новость внесены изменения (01:49 мск) - добавлены подробности.