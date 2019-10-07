В числе жертв стрельбы в Канзас-Сити оказались двое мексиканцев

МЕХИКО, 7 октября. /ТАСС/. Граждане Мексики оказались в числе жертв стрельбы в баре города Канзас-Сити в США. Такие данные обнародовал в воскресенье вечером в своем Twitter мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард.

"Сообщаю, что в Канзасе погибли двое мексиканцев, выражаем самые искренние соболезнования правительства Мексики их родственникам и друзьям, - говорится в записи. - Их семьи получат нашу поддержку". Всего погибло четыре человека, полиция Канзас-Сити ведет розыск двоих подозреваемых в этом преступлении. Сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было.

В городе Эль-Пасо в штате Техас 3 августа белый мужчина открыл огонь по людям в магазине Walmart. Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения.

Позднее в тот же день преступник сдался полиции и признал, что целью его нападения были мексиканцы. В конце августа Эбрард сообщил, что власти латиноамериканской страны будут требовать выдать им преступника, если в США ему не предъявят обвинения в терроризме.