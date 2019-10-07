Иркутская таможня возбудила дела о контрабанде леса и невозврате в РФ более 228 млн рублей

ИРКУТСК, 7 октября. /ТАСС/. Иркутская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде пиломатериалов в Афганистан, а также два уголовных дела о невозврате из этой страны в Россию более 228 млн рублей, вырученных от экспорта древесины. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в понедельник.

"Два преступления связаны с деятельностью двух различных фирм-лесоэкспортеров, осуществлявших свою деятельность в Тайшетском районе Иркутской области. Возбуждены уголовные дела в связи с уклонением от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) денежных средств, причитающихся за экспортированный лес в Афганистан. Кроме того, руководитель одной из вышеуказанных фирм также привлечен к уголовной ответственности по делу о контрабанде в эту же страну партии пиломатериалов", - говорится в сообщении.

У обеих компаний были заключены долгосрочные контракты на поставку в Афганистан пиломатериалов хвойных пород. Руководители и сотрудники одной из фирм ничего не предпринимали, чтобы в Россию поступили более 2,7 млн долларов, или 172,9 млн рублей, вырученных от продажи древесины. Вторая фирма не вернула в страну более 958 тыс. долларов или свыше 55,8 млн рублей. Уголовные дела возбуждены по п. "а" ч. 2 ст.193 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации").

Также установлено, что одна из фирм при поставке древесины в Афганистан представила на таможне фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов на внутреннем рынке. В отношении директора компании возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важного товара в крупном размере.