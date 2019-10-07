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Задержанные в Ливии сотрудники Фонда защиты национальных ценностей встретились с адвокатом

Встреча длилась около двух часов, отметил президент фонда Александр Малькевич

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан, задержанные в Ливии, впервые встретились со своим адвокатом, сообщил президент фонда Александр Малькевич.

"Встреча состоялась 6 октября и длилась около двух часов. Все это время администрация тюрьмы находилась в этом же помещении и ни на секунду не оставила адвоката наедине со своими подзащитными. Таким образом, говорить об адвокатской тайне не приходится", - написал Малькевич в своем Telegram-канале в понедельник.

Президент фонда отметил, что материалы дела адвокату "так и не предоставили, аргументируя это высокой секретностью". "То есть, адвокат должен защищать людей ... даже не понимая, в чем их обвиняют и на чем эти обвинения строятся", - подчеркнул он.

5 июля Малькевич сообщил о задержании в Ливии двух российских сотрудников фонда. По его словам, им предъявлено обвинение за якобы имевшее место вмешательство в выборы. В настоящее время они находятся в тюрьме Майтига в пригороде Триполи.

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