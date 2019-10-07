На Киевском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Авария с участием четырех автомобилей произошла на Киевском шоссе в Москве, одна из машин после столкновения загорелась. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"На 37-м километре Киевского шоссе в Москве в сторону области столкнулись четыре автомобиля. После инцидента одна машина загорелась", - сказал собеседник агентства. По данным источника, в результате ДТП пострадали два человека, от госпитализации они отказались.

В столичном управлении ГИБДД подтвердили факт аварии, однако не уточнили подробности. "По предварительным данным, пострадавших нет", - отметили в Госавтоинспекции.