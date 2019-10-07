В ДТП в Ленинградской области пострадали шесть человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Автобус, который ехал из Таллина, попал в ДТП на трассе в Ленинградской области, в результате аварии травмы получили шесть человек. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Авария произошла в понедельник около 08:00 мск в Волосовском районе у деревни Зимитицы, автобус съехал в кювет. "В аварии пострадали шесть человек, есть информация о двоих госпитализированных", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

В новость была внесена правка (10:42 мск) - уточняется название населенного пункта.