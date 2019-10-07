В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына. Об этом журналистам сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану.

"По версии следствия, ночью 6 октября в Набережных Челнах 32-летняя подозреваемая поругалась на почве ревности с супругом, после чего тот ушел из дома. Затем женщина, взяв нож, нанесла множественные ранения грудной клетки сыновьям 2013 и 2017 годов рождения, а затем нанесла ранения и себе. Младший мальчик в результате полученных повреждений скончался на месте. Второй ребенок и подозреваемая госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.