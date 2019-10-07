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СМИ: на юге Италии из-за землетрясения эвакуируют школы

Толчки ощущались в южной области Калабрия, отмечает агентство ANSA

ТАСС, 7 октября. Итальянские спасательные службы проводят эвакуацию людей из образовательных учреждений, а также из зданий местной префектуры из-за землетрясения магнитудой 4,0, которое утром в понедельник произошло в южной области Калабрия. Об этом сообщает агентство ANSA.

Уточняется, что эвакуация проводится в качестве меры предосторожности. По данным итальянского Национального института геофизики и вулканологии (INGV), эпицентр подземных толчков находился в 2 км к северо-западу от города Караффа-ди-Катандзаро, очаг залегал на глубине примерно 27 км.

Сотрудники Департамента гражданской защиты Италии сообщили, что сведений о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

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