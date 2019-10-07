Мэрия Казани начала проверку из-за следствия в отношении экс-главы управления образования

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Мэрия Казани начала внутреннюю служебную комплексную проверку после начала следственных действий в отношении начальника управления образования Ильнара Хидиятова, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе мэрии.

"В исполком Казани поступила информация о следственных действиях в отношении начальника управления образования Хидиятова. Насколько нам известно, свою вину он отрицает. До выяснения всех обстоятельств дела было принято решение об отстранении его от выполнения служебных обязанностей, после чего Хидиятов написал заявление об уходе по собственному желанию, и 30 сентября оно было принято", - сказал представитель мэрии.

В данный момент мэрия проводит комплексную служебную проверку. "Исполком Казани открыт для сотрудничества с правоохранительными органами", - добавил собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в отношении Хидиятова речь идет об уголовном деле по статье 290 УК РФ ("Получение взятки"). В данный момент бывший чиновник не задержан, уточнил источник.