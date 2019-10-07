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В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома 31 декабря 2018 года

По данным СК, девочка пояснила родителям, что работала в различных заведениях общественного питания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Пропавшая в Санкт-Петербурге 31 декабря 2018 года школьница 2004 года рождения вернулась домой. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

По факту безвестного исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело. Следователи обращались к жителям города, а также других регионов с просьбой предоставить любую информацию о пропавшей школьнице. "В Санкт-Петербурге вечером 4 октября 2019 года вернулась домой школьница 2004 года рождения, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, девочка пояснила родителям, что работала в различных заведениях общественного питания, снимала квартиру.

В настоящее время выясняются все обстоятельства долгого безвестного отсутствия школьницы, будут изучены условия жизни подростка в семье, а также причины ее ухода, приняты соответствующие меры реагирования.

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