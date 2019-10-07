Источник: СК обвинил гендиректора компании "Колеса РЖД" в мошенничестве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Генеральному директору ООО "Колеса РЖД" Виталию Калину предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в следственных органах.

"Отдел расследований по особо важным делам Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ предъявил Калину Виталию Михайловичу 1967 года рождения обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере)", - сказал собеседник агентства. Детали уголовного дела не уточняются.

В свою очередь в пресс-службе Мещанского суда Москвы ТАСС уточнили, что следствие 5 октября просило заключить под стражу гендиректора ООО "Колеса РЖД", занимающего руководящую должность около 20 лет. "Постановлением районного суда ходатайство следствия отклонено, в отношении обвиняемого Калина избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сказал представитель суда.

Комментариями компании ТАСС пока не располагает.

Компания "Колеса РЖД" занимается предоставлением услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава, производством железнодорожных локомотивов и подвижного состава, а также деятельностью агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами, арендой и лизингом железнодорожного транспорта и оборудования и другой деятельностью.