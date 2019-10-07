Автобус загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве

"В Алабяно-Балтийском тоннеле сильное задымление. По предварительным данным, произошло загорание автобуса", - сообщил собеседник агентства.

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сильное задымление наблюдается в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве, которое, по предварительным данным, произошло в результате возгорания автобуса. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

Публикация от MaxBet (@doltaxi) 7 Окт 2019 в 4:24 PDT

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В Госавтоинспеции подтвердили факт возгорания транспортного средства. "Поступило сообщение о возгорании транспортного средства, на место следуют экипажи ГИБДД", - отметили в ГИБДД. Другие подробности ЧП уточняются.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС подтвердили факт загорания автобуса в тоннеле. "По предварительной информации, происходит загорание автобуса", - сообщили в ведомстве. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту загорания и приступили к проведению аварийно-спасательных работ.

В новость были внесены изменения (14:50 время мск) — добавлен комментарий ГУ МЧС.