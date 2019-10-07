В ДТП с микроавтобусом в Туве пострадали 12 человек

КРАСНОЯРСК, 7 октября. /ТАСС/. Более 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Кызылом, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Установлено, что 66-летний водитель транспортного средства марки SsangYong Istana из-за разгерметизации заднего колеса не справился с управлением и совершил опрокидывание. ДТП произошло на 836-м километре автодороги Р-257 "Енисей". С места происшествия в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести были доставлены 12 пассажиров", - сообщили в УМВД.

По данным полиции, ДТП произошло около 15:00 (11:00 мск). Автобус ехал в Кызыл из Бай-Тайгинского района. Установлено, что водитель не имеет лицензии на осуществление перевозок пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

В новость были внесены изменения (14:49 мск) - добавлены подробности.