Три человека погибли при пожаре в селе в Башкирии

УФА, 7 октября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате возгорания дома в селе Урман Иглинского района Башкирии, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

"Поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Урман Иглинского района. По прибытию к месту вызова установлено, что открытым огнем горит частный жилой бревенчатый дом размером 5 на 6 м. В 13:56 мск пожар локализован на площади 30 кв. м, в 14:00 мск открытое горение ликвидировано. В ходе тушения пожара обнаружены трое погибших. Личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила в 13:43 мск, дознаватели устанавливают причину возгорания.