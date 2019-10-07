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Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю в Москве открыто в одну сторону

Ранее движение было перекрыто из-за возгорания в автобусе

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю в столице восстановлено в сторону Большой Академической улицы. Об этом сообщает в Twitter столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение по тоннелю открыто в сторону Большой Академической улицы", - говорится в сообщении.

Как сообщили ранее в пресс-службе столичного главка МЧС, пожарные ликвидировали возгорание в автобусе в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве. По предварительным данным, пострадавших нет. Системы дымоудаления в тоннеле работают штатно. Ранее движение по нему было перекрыто в обе стороны.

Как сообщает в Twitter Мосгортранс, в районе Алабяно-Балтийского тоннеля задерживаются автобусы № Т19. Их маршрут временно изменен.

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