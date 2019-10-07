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Источник: экс-главу управления образования Казани задержали по делу о взятке

Ильнар Хидиятов отрицает свою вину

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали экс-главу управления образования Казани Ильнара Хидиятова по делу о получении взятки. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, речь идет об уголовном деле по статье 290 УК РФ ("Получение взятки").

Как уточнили в пресс-службе мэрии, в исполком Казани поступила информация о следственных действиях в отношении чиновника. При этом свою вину он отрицает.

До выяснения всех обстоятельств дела было принято решение об отстранении его от выполнения служебных обязанностей, после чего Хидиятов написал заявление об уходе по собственному желанию, 30 сентября оно было принято. Мэрия проводит по этому делу служебную проверку.

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