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Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом

Водитель скрылся с места ДТП, его ищет полиция

ТАСС, 7 октября. Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МВД по Белгородской области.

Авария произошла на автодороге Россошь - Старобельск - Лозная в районе хутора Клиновый.

"Водитель с места ДТП скрылся. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание водителя транспортного средства", - уточнили в полиции.

По данным главка МВД, погибли дети 2007 и 2008 годов рождения. Информация уточняется.

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