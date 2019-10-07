Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом

ТАСС, 7 октября. Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МВД по Белгородской области.

Авария произошла на автодороге Россошь - Старобельск - Лозная в районе хутора Клиновый.

"Водитель с места ДТП скрылся. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание водителя транспортного средства", - уточнили в полиции.

По данным главка МВД, погибли дети 2007 и 2008 годов рождения. Информация уточняется.